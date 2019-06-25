Президент Ирана уличил Белый дом в "умственной отсталости"

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-25T16:44:44+03:00

По мнению Хасана Рухани, администрация президента США находится в безвыходном положении

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Президент Ирана Хасан Рухани считает, что сотрудники администрации главы Соединенных Штатов Дональда Трампа не особо отличаются сообразительностью. Соответствующее высказывание прозвучало во вторник, 25 июня, вскоре после того, как Вашингтон ввел новые санкции в отношении Исламской Республики.

"Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый", — сказал Рухани.

По его мнению, нынешняя политика США отражает безысходность положения Белого дома. передает Reuters.

Сайт kp.ru писал, что ранее Дональд Трамп пообещал ввести новые антииранские санкции, которые должны стать самыми жесткими, из всех уже действующих, а в понедельник, 24 июня, стало известно о подписании соответствующего указа.

По словам самого президента, меры будут направлены против верховного лидера республики Али Хаменеи и ряда военных руководителей.

ИСТОЧНИК KP.RU