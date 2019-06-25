2019-06-25T17:39:02+03:00
Экономика

ФАС: информация о росте цен на бензин в Сибири не подтвердилась

На Дальнем Востоке ситуация та же - стоимость топлива вернулась на прежний уровень после падения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ФАС проверила сообщения о подорожании топлива в Сибири и на Дальнем ВостокеФАС проверила сообщения о подорожании топлива в Сибири и на Дальнем ВостокеФото: Евгения ГУСЕВА
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Федеральная антимонопольная служба России проверила информацию о подорожании бензина в Сибири и на Дальнем Востоке. Оказалось, что ситуация остается рыночной - росту цен предшествовало падение. Об этом сообщил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

Сайт kp.ru писал, что ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить данные сообщения. Вскоре замглавы правительства обсудил эту ситуацию с представителями нефтяных производств и сообщил, что средний рост цен находится в пределах инфляционных ожиданий.

"Мы проверяли, нет, там ещё не подтвердилась эта информация. Цены на топливо в рознице выросли по стране менее 1%, по дизелю - где-то на уровне нулевом по сравнению с началом года. Понятно, с переходом с зимнего на летнее топливо было снижение, поэтому такая статистика", - цитирует РИА Новости Голомолзина.

По словам замглавы ведомства, в других регионах динамика цен составляет где-то 2-3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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