2019-06-25T17:46:36+03:00
Политика

В Совфеде намекнули Гройсману, что его слова «мало кого интересуют»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман негативно высказался об участии России в работе ПАСЕ
Елена АКИМОВА
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В Совфеде отреагировали на слова Гройсмана о возвращении России в ПАСЕВ Совфеде отреагировали на слова Гройсмана о возвращении России в ПАСЕФото: REUTERS
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В Совете Федерации прокомментировали слова премьера-министра Украины Владимира Гройсмана, касающиеся участия России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Политик назвал данный факт «реваншем агрессора». В ответ в Совфеде напомнили, что это личное мнение министра и оно «мало кого интересует». К тому же, данная позиция может не отражать мнения официального Киева.

- Я думаю, что заявление Гройсмана — это его личная точка зрения. И, честно говоря, оно мало кого интересует. Сейчас Гройсман занимается предвыборной борьбой и пытается заработать очки на русофобской кампании, — комментирует ФАН член верней палаты парламента Владимир Джабаров.

Российский политик предположил, что заявление Гройсмана всерьез никто не воспримет. В заключение он заметил, что после того, как Россия перестала быть полноправным членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, авторитет данной организации резко упал.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что Гройсман раскритиковал решение о возвращении России в ПАСЕ. Премьер-министр Украины считает, что члены ассамблеи пренебрегли международным правом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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