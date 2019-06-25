В Совфеде намекнули Гройсману, что его слова «мало кого интересуют»

СЕГОДНЯ 17:46 2019-06-25T17:46:36+03:00

В Совфеде отреагировали на слова Гройсмана о возвращении России в ПАСЕ Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В Совете Федерации прокомментировали слова премьера-министра Украины Владимира Гройсмана, касающиеся участия России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Политик назвал данный факт «реваншем агрессора». В ответ в Совфеде напомнили, что это личное мнение министра и оно «мало кого интересует». К тому же, данная позиция может не отражать мнения официального Киева.

- Я думаю, что заявление Гройсмана — это его личная точка зрения. И, честно говоря, оно мало кого интересует. Сейчас Гройсман занимается предвыборной борьбой и пытается заработать очки на русофобской кампании, — комментирует ФАН член верней палаты парламента Владимир Джабаров.

Российский политик предположил, что заявление Гройсмана всерьез никто не воспримет. В заключение он заметил, что после того, как Россия перестала быть полноправным членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, авторитет данной организации резко упал.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что Гройсман раскритиковал решение о возвращении России в ПАСЕ. Премьер-министр Украины считает, что члены ассамблеи пренебрегли международным правом.

ИСТОЧНИК KP.RU