Японская авиакомпания собирается использовать топливо из помета кролика
Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) планирует перейти на экологически чистое топливо. В состав его войдут ферменты из кроличьего помета.
Перевозчик планирует адаптировать чистое топливо для самолетов. Переработкой займется компания LanzaTech. Помимо экологически чистой составляющей потребуются отходы металлургического производства, все вместе превратят в этанол. После полученное сырье трансформируют в горючее. Эксперты подчеркивают, что новое ресурсосберегающее топливо будет на 50% состоять из органического.
Горючее планируют начать тестировать уже осенью 2019 года, а к 2021 году выпустить топливо на рынок.
- Использование данного продукта позволит сократить выбросы CO2 и достичь целей в области устойчивого развития, которые мы поставили перед авиакомпанией,- рассказал вице-президент All Nippon Airways Акихико Миура.
Кстати, в списке самых чистоплотных авиаперевозчиков ANA заняла третье место, сообщает Ридус.
ИСТОЧНИК KP.RU