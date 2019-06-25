Японская авиакомпания собирается использовать топливо из помета кролика

СЕГОДНЯ 18:03 2019-06-25T18:03:43+03:00

В состав экологичного топлива войдут ферменты кроличьего помета и отходы металлургического производства

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Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) планирует перейти на экологически чистое топливо. В состав его войдут ферменты из кроличьего помета.

Перевозчик планирует адаптировать чистое топливо для самолетов. Переработкой займется компания LanzaTech. Помимо экологически чистой составляющей потребуются отходы металлургического производства, все вместе превратят в этанол. После полученное сырье трансформируют в горючее. Эксперты подчеркивают, что новое ресурсосберегающее топливо будет на 50% состоять из органического.

Горючее планируют начать тестировать уже осенью 2019 года, а к 2021 году выпустить топливо на рынок.

- Использование данного продукта позволит сократить выбросы CO2 и достичь целей в области устойчивого развития, которые мы поставили перед авиакомпанией,- рассказал вице-президент All Nippon Airways Акихико Миура.

Кстати, в списке самых чистоплотных авиаперевозчиков ANA заняла третье место, сообщает Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU