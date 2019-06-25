Законопроект об упрощении выдачи вида на жительство принят в I чтении

СЕГОДНЯ 19:28 2019-06-25T19:28:52+03:00

Документ предлагает расширить список лиц, которые могут рассчитывать на долгосрочное проживание в России

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Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект об упрощении порядка выдачи вида на жительство и разрешения на временное проживание в России.

Документ коснется русскоязычных иностранцев, лиц без гражданства, тех, кто родился в нашей стране или вступил здесь в брак. Также на получение разрешения на временное проживание без учета утверждаемой правительством квоты могут рассчитывать участники программы по переселению соотечественников, российские военнослужащие и крупные инвесторы.

На граждан Украины, жителей этой страны без гражданства и беженцев упрощенный порядок выдачи вида на жительство тоже распространяется. Срок рассмотрения запроса планируется сократить с шести месяцев до четырех, а круг лиц, которые могут получить право на долгосрочное проживание в России без временного разрешения, расширить.

В него войдут люди, рожденные в РСФСР, работающие в нашей стране высококвалифицированные специалисты, бывшие граждане СССР и те, у которых есть родители или дети - граждане РФ.

Сайт kp.ru писал, что в мае этого года президент России Владимир Путин уже упрощал порядок получения российского паспорта для украинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU