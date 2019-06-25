2019-06-25T19:53:07+03:00
Происшествия

Полиция опубликовала видео допроса серийного "маньяка-клофелинщика"

Следствие считает, что Мурат Сабанов отравил газировкой более 20 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Допрос серийного отравителя из МосквыДопрос серийного отравителя из МосквыФото: скриншот с видео
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Полиция опубликовала видео допроса 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который подозревается в отравлении более 20 человек.

Сайт kp.ru писал, что на протяжении месяца в Москве случались странные происшествия. Посетители столичных тусовочных мест теряли сознание, трое из них впали в кому, и у всех при этом пропадали личные вещи. Предполагается, что пострадали около 24 человек, однако это пока не окончательная цифра.

Ранее во вторник, 25 июня, стало известно, что правоохранители задержали вероятного подозреваемого, которому уже даже дали прозвище "маньяк-клофелинщик". Им оказался Мурат Сабанов. При задержании у парня изъяли свёртки с белым порошком неизвестного происхождения.

Предполагается, что приезжий подсаживался к людям и уже во время разговора угощал их отравленной газировкой, а потом грабил. К слову, одной из жертв Сабанова стала журналист издания The Village Людмила Чижова.

Полиция опубликовала видео допроса Мурата Сабанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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