Кремль: Вопрос освобождения украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН

25 Июнь 23:26 2019-06-25T23:33:00+03:00

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Решение по вопросы задержанных в Керченском проливе украинских моряков не может обсуждаться на Международном трибунале ООН по морскому праву, так как он находится вне его юрисдикции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете", - приводит слова Пескова РИА "Новости".

Напомним, в конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе. При этом трибунал оставил за Москвой право не прекращать уголовное дело против задержанных. В организации потребовали от двух стран участниц конфликта в срок до 25 июня представить отчеты о случившимся.

Песков отметил, что Россия будет игнорировать озвученную позицию, так как "полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию". Пресс-секретарь напомнил, что позиция страны "была весьма однозначно изложена в этом суде нашими представителями".

ИСТОЧНИК KP.RU