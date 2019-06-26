Эксперт перечислил недостатки нейронных сетей

СЕГОДНЯ 02:56 2019-06-26T02:58:31+03:00

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Кандидат технических наук, специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов рассказал о рождении нейронных сетей и о главных проблемах технологии. По его словам, созданию нейронных сетей способствовали появление трех факторов.

"Накопились большие объёмы данных у интернет-проектов, придумали новые нейронные сети («глубокие»), подоспело быстрое компьютерное железо - графические карты для игр. Десять лет назад я спрашивал людей, которые профессионально занимались машинным зрением, могут ли они сделать семантическое распознавание объектов - называть кошку на картинке кошкой. Они сказали, что не берутся, это невозможно. А через пять лет это стали делать все", - рассказал Ашманов в эксклюзивном интервью kp.ru.

Эксперт назвал несколько проблем "победного шествия искусственного интеллекта". По его словам, сейчас в мире существует лишь несколько нейронных платформ на которых создают 50 видов разных нейронных сетей под разные задачи. Одни для распознавания лиц, другие для обработки текста и так далее.

"Почти все они - американские (две основных - от Гугла и Фейсбука). Данные тоже в основном оттуда, например, большинство тех, кто занимается распознаванием лиц, просто скачали размеченный обучающий набор в сети. Потому что он большой, на миллион лиц - и бесплатный, ничего делать не надо", - уверен Ашманов.

По его мнению, все знают, что данные с перекосами, что они плохо распознают женщин и детей, но используют, потому что это проще, чем создавать свою базу. Получают в итоге 80% качества, хотя в большинстве областей нужно 97-98%.

"Второй серьезный недостаток это то, что нейронная сеть - это «черный ящик». Она же не объясняет, на каком основании она кого-то распознала. Это просто матрица с настроенными коэффициентами", - заключил Ашманов.

ИСТОЧНИК KP.RU