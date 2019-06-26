2019-06-26T03:40:42+03:00
Общество

Захарченко пожаловался на отсутствие парикмахера в СИЗО

Выданные заключенным машинки сломались, экс-полковник не может подстричься уже два месяца
Артур ГАРЬКЕ
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Дмитрий Захарченко.Дмитрий Захарченко.Фото: Павел КЛОКОВ
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Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили СИЗО "Лефортово". Находящийся там экс-полковник антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко пожаловался им на условия содержания.

"В ходе посещения СИЗО "Лефортово", была получена жалоба Захарченко на то, что он два месяца не может подстричься", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

Ранее, по словам Мельникова, отсутствие парикмахера в СИЗО решали просто. Заключённым выдавались машинки, и они стригли друг друга сами. Но сейчас все машинки сломаны.

"Члены ОНК предложили в качестве гуманитарной помощи передать машинки, но во ФСИН сообщили, что в них не нуждаются, так как в настоящее время руководством изолятора проводится процедура закупки шести таких машинок, однако она очень длительная и поэтому заключенные не могут подстричься", - уточнил Мельников.

Еще одна проблема звездного заключенного: большая очередь к стоматологу. Захарченко два месяца не может попасть к специалисту. Общественники руководству СИЗО рекомендации в надежде, "что в ближайшее время эта проблема разрешится".

ИСТОЧНИК KP.RU

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