Американские компании нашли способ обходить запрет Трампа по Huawei

СЕГОДНЯ 04:36 2019-06-26T04:36:39+03:00

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Производители процессоров для мобильной техники продолжают сотрудничество с Huawei несмотря на запрет Трампа. Речь идет о поставках ряда компонентов американскими компаниями.

Среди нарушителей есть такие гиганты, как Intel и Micron Technology, пишет The New York Times. Они продолжают поставлять те детали, которые производятся за пределами США. Таким образом, формально они не нарушают установленных Вашингтоном запретов.

Президент Дональд Трамп издал указ, который запрещал американским компаниями вести бизнес с компанией Huawei. Трамп и его советники подозревают, что электронное оборудование Huawei китайцы могут использовать для промышленного шпионажа и не только для него. Мировая общественность видит в этом лишь очередной эпизод торговых войн.

ИСТОЧНИК KP.RU