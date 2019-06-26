2019-06-26T05:05:43+03:00
В мире

Вин Дизель показал видео с первого дня съемок "Форсажа 9"

Американец поблагодарил фанатов за ожидание
Артур ГАРЬКЕ
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Вин Дизель.Вин Дизель.
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Американский актер Вин Дизель поделился со своими фанатами кадрами с первого съемочного дня фильма "Форсаж 9". Исполнитель главной роли поблагодарил студию Universal, всю съемочную команду, а также зрителей, которые с нетерпением ждут продолжения.

"Ух ты! Даже не верится. Мы только что завершили первый съемочный день" - сказал актер стоя рядом с актрисой Мишель Родригес.

Съемки картины проходят в Великобритании. В фильме актеры играют супружескую пару: гонщика Доминика Торетто и Летти Ортис. Режиссёром ленты стал Джастин Лин. У него за плечами создание трех фильмов франшизы. На экраны девятая часть должна выйти в 2020 году. Она не станет последней. Следующий фильм должен выйти в 2021.

vindieselvindiesel
First day completed! Blessed beyond words. #Fast9 2020
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ИСТОЧНИК KP.RU

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