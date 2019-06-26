Пушков высмеял реакцию украинского МИДа на возвращение России в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова главы украинского МИДа Павла Климкина. Тот раскритиковал решение делегатов ПАСЕ о восстановлении в правах России. Климкин заявил, что оно "еще аукнется всей Европе".
"Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, «потерял доверие Киева»! Более того - пришёл в упадок. Т.е., когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил. Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию...", - написал сенатор в социальной сети.
Украина была в числе тех стран, которые голосовали против этого решения. Сайт kp.ru писал, что представители Киева в знак протеста даже покинули зал заседаний. Также против возвращения России в ПАСЕ выступили больше половину членов британской, польской и шведской делегаций.
ИСТОЧНИК KP.RU