Ушел из жизни кинорежиссер и актер Валерий Харченко

СЕГОДНЯ 06:15 2019-06-26T06:15:06+03:00

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В Москве на 82-ом году жизни скончался советский и российский кинорежиссер и актер Валерий Харченко. Артист долгое время боролся с тяжелым заболеванием, но так и не смог одолеть его.

Режиссер почувствовал себя плохо во вторник вечером, 25 июня. Супруга артиста вызвала ему "скорую помощь", но спасти Харченко врачам не удалось, сообщает 5-tv.ru.

Валерий Харченко родился в селе Манченки Харьковской области. 1960 году окончил Харьковский политехнический институт, в 1971 году — режиссёрский факультет ВГИКа. Харченко в разных ролях принимал участие в создании нескольких десятков фильмов.Работал с Тарковским на съемках фильма "Зеркало". Как актера его помнят картины "Взрыв после полуночи", "Дом для Серафима", "Зарубки на память".

ИСТОЧНИК KP.RU