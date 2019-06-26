Китай заморозил импорт канадской свинины
Власти КНР вводят временный запрет на импорт свинины из Канады. Такое решение связано с подделкой ветеринарных сертификатов. Таким образом в поднебесной хотят обратить внимание партнеров на проблему.
"Недавно китайские таможенные органы проверили остатки рактопамина [кормовая добавка для увеличения мышечной массы] в партии свинины, экспортируемой из Канады в Китай. После чего китайская сторона немедленно приостановила импорт свинины из соответствующих компаний Канады и потребовала от канадской стороны провести расследование", - говорится в заявлении на официальном сайте посольства КНР в Канаде.
Число поддельных сертификатов в КНР посчитали. Таких оказалось 188. Особо отмечается, что "власти КНР приняли срочные превентивные меры и обратилась к правительству Канады с просьбой приостановить выдачу сертификатов на экспортируемое в Китай мясо с 25 июня текущего года".
ИСТОЧНИК KP.RU