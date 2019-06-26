Погода в Москве на 26 июня 2019 года: облачно и до 21 градуса тепла

СЕГОДНЯ 07:26 2019-06-26T07:26:23+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 26 июня 2019 года

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Погода в Москве на 26 июня 2019 года будет облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ночью в Московском регионе возможна гроза.

Дневная температура воздуха составить 19-21 градус тепла, ночью столбики термометров опустятся до 12-14 выше ноля. Ветер днем будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, ночью – южный, порывы могут достигать 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление днем составит около 753 мм ртутного столба, передает сайт Гидрометцентра.

Кстати, сайт kp.ru писал, что во второй половине недели москвичей и гостей столицы ждет похолодание и дожди. Погода будет соответствовать сентябрьской. К слову, до настоящего момента в июне выпало лишь 17% месячной нормы осадков. Предстоящие дожди несколько изменят эту ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU