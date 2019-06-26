2019-06-26T08:12:25+03:00
Авто

Корейские авто побили английский премиум в рейтинге надежности

В американской маркетинговой компании J.D. Power and Associates высчитали количество поломок новых машин
Елена АКИМОВА
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Американские эксперты составили рейтинг надежности автоАмериканские эксперты составили рейтинг надежности автоФото: ТАСС
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Американская маркетинговая компания J.D. Power and Associates подготовила ежегодный рейтинг надежности новых автомобилей. Возглавили список корейские автомобили, с ними у владельцев меньше всего забот. А вот премиальные английские марки - Jaguar и Land Rover вовсе оказались в самом низу списка.

Исследование проводили на основе опроса 76,3 тыс. американских автовладельцев. Отвечали на вопросы хозяева новых авто, которые находятся в эксплуатации не более двух лет. Люди рассказывали о поломках, с которыми столкнулись в первые 90 дней использования машины. После высчитали количество поломок в каждом бренде.

Комментируя данный рейтинг автоэксперт Сергей Ифанов пояснил газете «Известия», что для России данные показатели не совсем применимы, так как качество бензина и дорог в США и нашей стране серьезно различается. Отечественные водители в первую очередь сталкиваются с поломками топливной аппаратур, моторами и шасси.

Рейтинг надежности авто

Genesis (63 поломки на 100 машин)

Kia (70)

Hyundai (71)

Ford (83),

Lincoln (84)

Chevrolet (85)

Nissan (86)

Lexus и Toyota (90)

Honda (98)

Mini (107)

Acura (110)

Chrysler, Subaru, Volkswagen (113)

Volvo (114)

Alfa Romeo (118)

Mitsubishi (121)

Land Rover (123)

Jaguar (130)

ИСТОЧНИК KP.RU

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