Корейские авто побили английский премиум в рейтинге надежности
Американская маркетинговая компания J.D. Power and Associates подготовила ежегодный рейтинг надежности новых автомобилей. Возглавили список корейские автомобили, с ними у владельцев меньше всего забот. А вот премиальные английские марки - Jaguar и Land Rover вовсе оказались в самом низу списка.
Исследование проводили на основе опроса 76,3 тыс. американских автовладельцев. Отвечали на вопросы хозяева новых авто, которые находятся в эксплуатации не более двух лет. Люди рассказывали о поломках, с которыми столкнулись в первые 90 дней использования машины. После высчитали количество поломок в каждом бренде.
Комментируя данный рейтинг автоэксперт Сергей Ифанов пояснил газете «Известия», что для России данные показатели не совсем применимы, так как качество бензина и дорог в США и нашей стране серьезно различается. Отечественные водители в первую очередь сталкиваются с поломками топливной аппаратур, моторами и шасси.
Рейтинг надежности авто
Genesis (63 поломки на 100 машин)
Kia (70)
Hyundai (71)
Ford (83),
Lincoln (84)
Chevrolet (85)
Nissan (86)
Lexus и Toyota (90)
Honda (98)
Mini (107)
Acura (110)
Chrysler, Subaru, Volkswagen (113)
Volvo (114)
Alfa Romeo (118)
Mitsubishi (121)
Land Rover (123)
Jaguar (130)
ИСТОЧНИК KP.RU