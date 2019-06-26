Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана

СЕГОДНЯ 08:19 2019-06-26T08:19:27+03:00

Демократ Ро Ханна и республиканец Мэтт Гэтц выступили за внесение поправки в военный бюджет, которая не разрешает финансировать подобные действия

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Два конгрессмена Соединенных Штатов – демократ Ро Ханна и республиканец Мэтт Гэтц – сообщили, что предложили поправку к военному бюджету, которая не позволит президенту Дональду Трампу начать военную операцию против Ирана.

"На прошлой неделе мы видели, что президент Трамп был всего в нескольких минутах от удара по Ирану и втягивания США в еще одну войну на Ближнем Востоке стоимостью в триллион долларов», - приводит РИА Новости слова Ханна. При этом, он добавил, что американский президент во время предвыборной кампании обещал покончить с дорогостоящими войнами за рубежом.

Со своей стороны Гэтц, который часто поддерживает Трампа, заявил, что такие вопросы должен решать конгресс.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном произошел 13 июня после нападения на танкеры в Оманском залив. Вашингтон обвинил в этом Тегеран. 20 июня появилась информация о том, что иранские ВВС сбили американский беспилотник в связи с нарушением воздушного пространства Республики, что чуть не привело к военным действиям в регионе.

Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом.

ИСТОЧНИК KP.RU