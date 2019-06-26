2019-06-26T08:34:24+03:00
Общество

Больничные мухи оказались разносчиками «супербактерий»

Микробы, которые они распространяют, не восприимчивы к антибиотикам
Елена АКИМОВА
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Мухи могут оказаться разносчиками "супербактерий"Мухи могут оказаться разносчиками "супербактерий"Фото: Архив "КП"
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Больничные мухи являются разносчиками «супербактерий», которые невосприимчивы к антибиотикам. К такому выводу пришли ученые из Астонского университета (Великобритания).

Почти десять лет специалисты отлавливали насекомых и изучали их микрофлору. С 2010 года в ловушки, которые были установлены в больницах и палатах родильных отделений попалось почти 20 тысяч насекомых, большинство из них были мухи.

Рассмотрев пленников под микроскопом и проведя многочисленные исследования, специалисты пришли к выводу, что 90% из них является переносчиками различных бактериальных инфекций. 19% выявленных бактерий оказались невосприимчивы сразу к нескольким антибиотикам, а остальные не реагировали на терапию одним препаратом, погибали только от комплексного воздействия, пишет газета «Известия».

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что ученые нашли супербактерии, которые выработали иммунитет к этиловому спирту. А это значит, что все больницы оказались под угрозой. Из-за устойчивых к спирту микроорганизмов медицинские учреждения, в том числе хирургические отделения, потеряют самый распространенный способ противостоять инфекциям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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