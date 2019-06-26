Конверсию Центра судоремонта «Звездочка» профинансирует Промсвязьбанк

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-26T10:39:00+03:00

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Подписи под документом о предоставлении Центру судоремонта «Звездочка» кредитной линии поставили руководитель корпоративного бизнеса в Промсвязьбанке Олег Минаев и заместитель генерального директора «Звездочки» Тимур Кильматов. На торжественной церемонии, прошедшей на стенде ПСБ в парке «Патриот», присутствовали вице-премьер РФ Юрий Борисов, главком ВМФ адмирал Николай Евменов, представители судостроительной отрасли промышленности.

Сообщается, что кредит направят на реализацию инвестиционного проекта по модернизации производственных мощностей 35-го судоремонтного завода в Мурманске, филиала «Звездочки», входящей в АО «Объединенная судостроительная корпорация». Проект предполагает, что после модернизации «Звездочка» существенно расширит ремонтные возможности не только в части ремонта крупнотоннажных кораблей ВМФ, но и гражданских судов.

Олег Минаев (слева) и Тимур Кильматов подписали соглашение в ходе форума "Армия-2019"

– Модернизация судоподъёмных мощностей позволит обеспечить безусловное выполнение оборонного заказа, и увеличить долю выручки от гражданских контрактов, что особенно важно в свете поручений, данных президентом России, - говорит Тимур Кильматов.

Как отметил председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, поддержка сектора ОПК – одна из главных целей банка.

– При этом сохраняется стандартная банковская логика. Мы взвешенно оцениваем возможные риски, анализируем проекты, внимательно смотрим на предприятия – иными словами, стараемся работать в отрасли по всем направлениям. В конечном итоге, наша задача не сводится только к выдаче кредита, мы становимся партнерами на многие годы вперед, – добавил Фрадков.

Форум «Армия - 2019» проводит Министерство обороны Российской Федерации уже пятый год подряд. Экспозиция на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка будет открыта для посетителей с 28 по 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU