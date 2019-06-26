Всем сестрам Хачатурян на месяц продлили меру пресечения

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-26T11:03:32+03:00

Согласно наложенным ограничениям, Крестина, Мария и Ангелина Хачатурян не смогут покидать свои дома без разрешения следователя

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Басманный суд Москвы продлил до 28 июля меру пресечения в виде запрета определенных действий трем сестрам Хачатурян – Марии, Ангелине и Крестине, обвиняемых в убийстве своего отца.

"Удовлетворить ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ангелины и Крестины Хачатурян до 28 июля, а всего до 12 месяцев", - огласила постановление судья.

Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции всем трем сестрам. Они обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом в обвинении следствие указывает, что действия сестер были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна.

Напомним, в конце июля прошлого года в Москве в доме на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Дочери убитого признали вину. Но в ходе следствия выяснились шокирующие подробности: много лет Михаил издевался над родными дочерьми, и не только морально. Мать девочки Аурелия Дундук — родом из Молдовы, она уверяет, что ничего не знала о том, что происходило в доме после ее ухода из семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU