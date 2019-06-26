2019-06-26T11:11:13+03:00
Общество

Вода в Байкале может перестать соответствовать санитарным нормам

Ученый из Российской академии наук Андрей Федотов утверждает, что к этому может привести увеличение концентрации токсинов в озере
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Вид на озеро Байкал с острова ОльхонВид на озеро Байкал с острова ОльхонФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов утверждает, что увеличение концентрации токсинов в Байкале приведет к тому, что вода из озера перестанет соответствовать санитарным нормам.

"Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов", - сказал он в своем выступлении на Всероссийском водном конгрессе Федотов.

По словам Федотова, практически по всему мелководью озера распространилась водоросль спирогира, которая приводит к изменению его экосистемы. Например, повсеместно исчезают байкальские губки. "Мы видим, что она и раньше встречалась, но в очень малых количествах, - отметил ученый. - В нескольких точках на Байкале она цветет круглогодично».

Кроме того, ученый обратил внимание на масштабные лесные пожары рядом с Байкалом, которые также пагубно влияют на водную экосистему, передают РИА Новости.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выступил с инициативой ограничения туристического потока на озеро Байкал. По его мнению, в связи с наплывом «диких» туристов и ростом количества маленьких гостиниц, в окрестностях озера увеличивается количество бытовых отходов. Поэтому, как утверждает чиновник, Байкал нужно спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
Интернет-задания в ЕГЭ и ОГЭ появятся не раньше, чем через пять лет
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании
52 процента россиян считают свою страну образцом для подражания
Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМД
Стало известно, как погиб бывший гитарист «Песняров»
Полеты в Грузию могут не возобновить до конца 2019 года
Всем сестрам Хачатурян на месяц продлили меру пресечения
ФСБ: в Саратове предотвращена подготовка теракта
Конверсию Центра судоремонта «Звездочка» профинансирует Промсвязьбанк
Госдолг США достигнет 144% валового внутреннего продукта к 2049 году
«Нужно оценивать реальный результат!» Академик РАН рассказал, почему существующая аккредитация вузов не влияет на качество образования