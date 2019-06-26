Вода в Байкале может перестать соответствовать санитарным нормам

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-26T11:11:13+03:00

Ученый из Российской академии наук Андрей Федотов утверждает, что к этому может привести увеличение концентрации токсинов в озере

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Директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов утверждает, что увеличение концентрации токсинов в Байкале приведет к тому, что вода из озера перестанет соответствовать санитарным нормам.

"Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов", - сказал он в своем выступлении на Всероссийском водном конгрессе Федотов.

По словам Федотова, практически по всему мелководью озера распространилась водоросль спирогира, которая приводит к изменению его экосистемы. Например, повсеместно исчезают байкальские губки. "Мы видим, что она и раньше встречалась, но в очень малых количествах, - отметил ученый. - В нескольких точках на Байкале она цветет круглогодично».

Кроме того, ученый обратил внимание на масштабные лесные пожары рядом с Байкалом, которые также пагубно влияют на водную экосистему, передают РИА Новости.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выступил с инициативой ограничения туристического потока на озеро Байкал. По его мнению, в связи с наплывом «диких» туристов и ростом количества маленьких гостиниц, в окрестностях озера увеличивается количество бытовых отходов. Поэтому, как утверждает чиновник, Байкал нужно спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU