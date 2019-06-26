Полеты в Грузию могут не возобновить до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-26T11:11:20+03:00

Эксперты предполагают, что полеты в Грузию не возобновят до конца года Фото: Олег ЗОЛОТО

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Полеты из России в Грузию могут не возобновить до конца года. Такое предположение сделали в Российском союзе туриндустрии.

Документ, запрещающий полеты в Грузию уже подписан президентом и начнет действовать в июле. Эксперты предполагают, что даже если запреты на полеты снимут через несколько месяцев, то турпоток не возобновится.

- Срок запрета будет напрямую зависеть от того, как развиваются события в стране. Высокий туристический сезон в Грузии — лето и начало осени — точно пройдет без россиян. Там развит горнолыжный туризм и местный бизнес наверняка надеется, что к зиме ситуация стабилизируется, но не стоит ждать, что запреты снимут до конца года. Пока никаких видимых подвижек со стороны грузинских властей нет, - комментирует «Известиям» уверен представитель РСТ Юрий Барзыкин.

Власти страны делают ставку на европейских туристов, но они вряд ли смогут заменить россиян в ближайшей перспективе.

По разным источникам в 2018 году от 1,4 до 1,7 млн россиян посетили Грузию. По данным грузинской Национальной администрации по туризму, в прошлом году россияне в целом потратили больше других иностранцев — на наших туристов пришлось до 25% всех доходов туриндустрии республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU