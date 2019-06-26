Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМД

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-26T11:26:20+03:00

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Совет Федерации на заседании в среду, 26 июня, одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Сенаторы проголосовали за одобрение данного закона единогласно.

Со своей стороны председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возможное размещение ракет США в Восточной Европе нельзя допустить. По ее словам, это представляет огромную опасность.

Закон о приостановке участия России в ДРСМД был внесен на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным. Как ранее писал сайт kp.ru, 18 июня Государственная дума приняла данную законодательную инициативу. Это стало ответным шагом на действия США. Следует отметить, что закон не прописывает выход России из соглашения. Его действие может быть вновь возобновлено в любой момент - решение остается за президентом страны.

Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен СССР и Соединенными Штатами в 1987 году. В феврале текущего года Вашингтон бездоказательно обвинил Россию в нарушении условий соглашения и начал процедуру выхода из него.

ИСТОЧНИК KP.RU