Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании

СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-26T11:45:01+03:00

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Генеральный директор одной из крупнейших розничных сетей России "Магнит" Ольга Наумова покидает свой пост. Теперь ее должность займет действующий президент ретейлера Ян Дюннинг.

«Ольга Наумова, в настоящий момент занимающая должность генерального директора ПАО «Магнит», приняла решение покинуть Компанию из-за разного с Советом директоров видения стратегии развития бизнеса», - говорится в сообщении, размещенном на сайте в среду.

Ольга Наумова пришла в "Магнит" в мае 2018 года на должность исполнительного директора. В июне того же года она стала гендиректором ретейлера, сменив на этом посту Хачатура Помбухчана.

По состоянию на 31 марта 2019 года "Магнит" насчитывает 19 тысяч 223 торговые точки, магазины компании расположены в более чем трех тысячах населенных пунктах России.

ИСТОЧНИК KP.RU