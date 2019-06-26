2019-06-26T11:45:01+03:00
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании

Теперь главой ретейлера станет президент Ян Дюннинг
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании. Фото: пресс-служба торговой сетиГендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании. Фото: пресс-служба торговой сети
Изменить размер текста:

Генеральный директор одной из крупнейших розничных сетей России "Магнит" Ольга Наумова покидает свой пост. Теперь ее должность займет действующий президент ретейлера Ян Дюннинг.

«Ольга Наумова, в настоящий момент занимающая должность генерального директора ПАО «Магнит», приняла решение покинуть Компанию из-за разного с Советом директоров видения стратегии развития бизнеса», - говорится в сообщении, размещенном на сайте в среду.

Ольга Наумова пришла в "Магнит" в мае 2018 года на должность исполнительного директора. В июне того же года она стала гендиректором ретейлера, сменив на этом посту Хачатура Помбухчана.

По состоянию на 31 марта 2019 года "Магнит" насчитывает 19 тысяч 223 торговые точки, магазины компании расположены в более чем трех тысячах населенных пунктах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
Интернет-задания в ЕГЭ и ОГЭ появятся не раньше, чем через пять лет
52 процента россиян считают свою страну образцом для подражания
Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМД
Стало известно, как погиб бывший гитарист «Песняров»
Полеты в Грузию могут не возобновить до конца 2019 года
Вода в Байкале может перестать соответствовать санитарным нормам
Всем сестрам Хачатурян на месяц продлили меру пресечения
ФСБ: в Саратове предотвращена подготовка теракта
Конверсию Центра судоремонта «Звездочка» профинансирует Промсвязьбанк
Госдолг США достигнет 144% валового внутреннего продукта к 2049 году
«Нужно оценивать реальный результат!» Академик РАН рассказал, почему существующая аккредитация вузов не влияет на качество образования