2019-06-26T12:03:02+03:00
Политика

Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

По словам замглавы МИД РФ, в Москве изучают намерения альянса в связи с ситуацией по договору и готовы ко всем вариантам развития событий
Марина ВЕНЦОВА
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей РябковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Попытки изобразить происходящее как военно-политический ответ на действия России носят характер пропагандистской акции с большим элементом преднамеренной дезинформации мирового общественного мнения, - сказал он. - Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам, видимо, придется предпринимать компенсационные военные меры".

Кроме того, Рябков подчеркнул, что Россия изучает намерения Североатлантического альянса в связи с ситуацией по ДРСМД. При этом он отметил, что за возможное осложнение военно-политической ситуации ответственность будет возложена на Соединенные Штаты и их союзников по альянсу.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг, как писал сайт kp.ru, анонсировал переговоры с Москвой по вопросу ДРСМД. Заседание Совета Россия-НАТО должно пройти на следующей неделе, а главной темой обсуждения станет ситуация вокруг договора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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