Ученые рассказали, как кофе помогает похудеть

СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-26T12:24:44+03:00

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Употребление кофе помогает снизить массу тела. С таким заявлением выступили ученые Ноттингемского университета в Великобритании.

Специалисты провели исследование и установили, что кофеин стимулирует выработку бурой (коричневой) жировой ткани (бурый жир) в теле человека и способствует похудению.

Примечательно, что в организме человека есть два типа жира - белый и бурый. Первый накапливается в ходе избыточного употребления калорийной пищи, а вот второй как раз вырабатывает тепло путем сжигания этих самых калорий, передает сайт телеканала «Звезда».

Ученые провели эксперимент и предложили добровольцам выпить по чашке кофе. Через 30 минут после этого, специалисты замерили температуру тела в тех местах, где сосредоточен бурый жир. Оказалось, что температура поднялась, а значит бурый жир начал сжигать калории и выделять тепло.

В результате исследования специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление кофе способно стимулировать активность бурого жира. А это в свою очередь связано с улучшением регуляции сахара в крови, а также со снижением веса, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU