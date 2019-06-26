Ученые рассказали, как кофе помогает похудеть
Употребление кофе помогает снизить массу тела. С таким заявлением выступили ученые Ноттингемского университета в Великобритании.
Специалисты провели исследование и установили, что кофеин стимулирует выработку бурой (коричневой) жировой ткани (бурый жир) в теле человека и способствует похудению.
Примечательно, что в организме человека есть два типа жира - белый и бурый. Первый накапливается в ходе избыточного употребления калорийной пищи, а вот второй как раз вырабатывает тепло путем сжигания этих самых калорий, передает сайт телеканала «Звезда».
Ученые провели эксперимент и предложили добровольцам выпить по чашке кофе. Через 30 минут после этого, специалисты замерили температуру тела в тех местах, где сосредоточен бурый жир. Оказалось, что температура поднялась, а значит бурый жир начал сжигать калории и выделять тепло.
В результате исследования специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление кофе способно стимулировать активность бурого жира. А это в свою очередь связано с улучшением регуляции сахара в крови, а также со снижением веса, передает сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU