В Госдуме призвали Кикабидзе не сеять раздор между русскими и грузинами

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-26T12:27:41+03:00

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Вахтанга Кикабидзе призвали не сеять раздор между россиянами и грузинами. Своими высказываниями популярный актер наносит вред отношениям двух народов.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что в Грузии стали все сильнее звучать антироссийские настроения и в этом есть доля вины Кикабидзе. Он очень популярен и жители прислушиваются к мнению своего любимца, сам же актер не раз публично ругал Россию.

- Вахтанг! Перестаньте клеймить Россию и ее президента! Научитесь уважать выбор народа России, раз уж говорите, что любите нас! Прекратите сеять рознь между русскими и грузинами! Не надо нас ни с кем разделять, - призвал артиста эксперт.

Он так же отметил, что сложившаяся сейчас ситуация нарушает планы жителей двух стран, в первую очередь будут страдать простые граждане, которые не имеют никакого отношения к политике, пишет ФАН.

Ранее Вахтанг Кикабидзе резко высказался в адрес РФ, обвинив в обострении ситуации. С 2008 года, после вооруженного конфликта в Южной Осетии актер не был в России и отказался от российской награды.

ИСТОЧНИК KP.RU