2019-06-26T12:28:10+03:00
Политика

Песков: ущемление прав делегации России сделает невозможным ее участие в работе ПАСЕ

Пресс-секретарь президента отметил, что работа ассамблеи без участия Российской Федерации не может быть полноценной
Марина ВЕНЦОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) можно только приветствовать, но подчеркивает недопустимость ущемления делегации нашей страны в правах.

"В любом случае возвращение России [в ПАСЕ] можно только приветствовать, - сказал он в среду. - Я еще раз повторяю, что в данном случае побеждает здравый смысл, потому что без участия Российской Федерации работа ПАСЕ не может и не могла быть полноценной".

При этом представитель Кремля добавил, что возобновление работы российских представителей в ПАСЕ возможно "только на полноформатной основе, какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации".

Ранее Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации России, которые были оспорены во вторник, 25 июня, рядом представителей ПАСЕ.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи. Этот документ открывает России путь для возвращения в организацию полноправным участником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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