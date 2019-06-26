Правительство России продлило продовольственное эмбарго для стран ЕС, США и Украины

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-26T12:39:30+03:00

Постановление принято в ответ на санкции против РФ, оно будет действовать до конца 2020 года

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Российское правительство продлило до конца следующего года продовольственное эмбарго для стран Европейского союза, Соединенных Штатов и Украины. Соответствующее постановление опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Опубликованным документом вносятся изменения в постановление "о мерах по реализации указов президента Российской Федерации". Эти указы, в том числе, касались продовольственного эмбарго в ответ на санкции Запада.

Ранее, 24 июня, как писал сайт kp.ru, глава российского государства Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго еще на год. Ограничения будут действовать еще по меньшей мере до 31 декабря 2020 года.

Режим запрета на ввоз ряда товаров в страну был введен в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции. Он затрагивает сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие таких стран, как США, Канада, Австрия,Черногория, Исландия, Норвегия, Украина, Албания и Лихтенштейн. Также запрещен ввоз ряда товаров из государств-членов ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU