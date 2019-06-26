2019-06-26T13:04:46+03:00
Политика

Песков не исключил личной встречи Путина и Трампа в Осаке

Главы государств могут встретиться во время саммита G20
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Песков не исключил личной встречи Путина и Трампа в ОсакеПесков не исключил личной встречи Путина и Трампа в ОсакеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут провести отдельную встречу во время саммита G20 в Осаке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Планируется, что главы государств проведут личные переговоры. Однако никаких документов по итогам встречи подписано не будет.

- Никакой подготовки документов не ведется, - добавил Песков.

Напомним, саммит G20 пройдет с 28 по 29 июня в Осаке. Это первый саммит, который будет проводится на территории Японии. В преддверии конференции Трамп уже неоднократно заявлял о своем желании встретиться с Путиным.

- Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на саммите «большой двадцатки», - говорил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Однако в Кремле заявили, что никакой конкретной информации по этой встрече пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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