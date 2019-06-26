МВД возбудило семь уголовных дел против отравителя Мурата Сабанова

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-26T14:02:52+03:00

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МВД возбудило семь уголовных дел против мужчины, который отравил и ограбил более десяти человек в Москве. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, уже установлено 11 потерпевших московского отравителя, передает РИА Новости.

В настоящее время для предварительного расследования дел сформирована следственно-оперативная группа. Ее работу лично курирует начальник столичного УВД, генерал-майор полиции Игорь Зиновьев.

Мурат Сабанов, задержанный по делу об отравлениях в Москве. Фтот: скриншос с видео

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 26-летний Мурат Сабанов задержали по подозрению в серии краж. По версии следствия, он подсыпал в напитки жертвам смесь из феназепама, клозапина и трамадола. Люди под воздействием препарата теряли сознание, после чего злоумышленник «шарил» по их карманам и скрывался. При этом, мать московского отравителя верит в его невиновность.

ИСТОЧНИК KP.RU