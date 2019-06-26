2019-06-26T14:05:23+03:00
Общество

Роскомнадзор не собирается менять способы борьбы с пиратством в интернете

Глава ведомства Александр Жаров назвал текущий метод борьбы с пиратским контентом оптимальным
Тимофей ДИЯКОВСКИЙ
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФГлава Роскомнадзора Александр Жаров. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ
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В Роскомнадзоре не видят причин для перехода на так называемый белый список, когда любой контент, размещенный вне перечня разрешенных сайтов, подлежит блокировке и считается незаконным.

"Подход Российской Федерации - всё-таки не белые списки, так как это уже цензура, а чёрные списки. Разрешено все, что не запрещено, я скорее придерживаюсь этой позиции", – заявил Жаров.

Ранее эффективность действующих методов контроля сети обсуждалась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На нем глава Роскомнадзора рассказал о совместной работе «Яндекса» и Медиа-коммуникационный союза, которые разрабатывают новый антипиратский законопроект.

Также в рамках ПМЭФ-2019 выступил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевского. Он назвал существующую систему защиты авторского контента неэффективной, поскольку "на месте одной удаленной ссылки появляются десятки новых, и этот процесс бесконечен".

В 2017 году Роскомнадзор составил «белый список» из более чем 2000 интернет-ресурсов, которые провайдеры не должны блокировать. В него входят государственные сайты, популярные поисковики и социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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