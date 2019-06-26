В транспортной полиции назвали самые частые нарушения пассажиров
Начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин назвал самые частые нарушения, которые фиксируют сотрудники его ведомства. В первую очередь – это пьяные пассажиры.
Таких нарушителей встречается больше всего. За 5 месяцев с железнодорожного транспорта сняли 258 подгулявших пассажиров. 136 были привлечены к административной ответственности.
На воздушном транспорте ситуация несколько лучше, здесь были сняты с самолетов 177 человек, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. К ответственности привлечено также 136 человек.
- Встречаются мелкие хулиганства, несанкционированная торговля, курение в неположенных местах. Часто нарушают несовершеннолетние. Из 10 тысяч нарушителей 2 тысяч человек не достигли 18-летнего возраста, - прокомментировал ИА «НСН» генерал-лейтенант.
ИСТОЧНИК KP.RU