2019-06-26T14:35:16+03:00
Происшествия

В транспортной полиции назвали самые частые нарушения пассажиров

Чаще всего люди злоупотребляют спиртным и за это получают штрафы
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В транспортной полиции рассказали, на чем чаще всего попадаются нарушителиВ транспортной полиции рассказали, на чем чаще всего попадаются нарушителиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин назвал самые частые нарушения, которые фиксируют сотрудники его ведомства. В первую очередь – это пьяные пассажиры.

Таких нарушителей встречается больше всего. За 5 месяцев с железнодорожного транспорта сняли 258 подгулявших пассажиров. 136 были привлечены к административной ответственности.

На воздушном транспорте ситуация несколько лучше, здесь были сняты с самолетов 177 человек, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. К ответственности привлечено также 136 человек.

- Встречаются мелкие хулиганства, несанкционированная торговля, курение в неположенных местах. Часто нарушают несовершеннолетние. Из 10 тысяч нарушителей 2 тысяч человек не достигли 18-летнего возраста, - прокомментировал ИА «НСН» генерал-лейтенант.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Джордж Мартин считает, что «Чернобыль» получит «целый грузовик наград»
В Совфеде объяснили решение о приостановлении договора РСМД
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет более 50 миллиардов долларов
Глава политической подгруппы ПАСЕ оценил проект резолюции по российской делегации
Путин: Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало
Официальный курс евро вырос до 71,38 рубля
СМИ: пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель вызвали на допрос
Совфед прокомментировал план США выделить Украине $4 млн
Роскомнадзор не собирается менять способы борьбы с пиратством в интернете
МВД возбудило семь уголовных дел против отравителя Мурата Сабанова
В Москве атмосферное давление может побить рекорд 63-летней давности
Слуцкий не набрал нужного числа голосов в ПАСЕ для избрания вице-спикером
Экс-губернатора Сахалина этапировали в колонию в Хабаровском крае
Строительство "Северного потока -2" может задержаться из-за Дании
Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве