В транспортной полиции назвали самые частые нарушения пассажиров

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-26T14:35:16+03:00

В транспортной полиции рассказали, на чем чаще всего попадаются нарушители Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чаще всего люди злоупотребляют спиртным и за это получают штрафы

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Начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин назвал самые частые нарушения, которые фиксируют сотрудники его ведомства. В первую очередь – это пьяные пассажиры.

Таких нарушителей встречается больше всего. За 5 месяцев с железнодорожного транспорта сняли 258 подгулявших пассажиров. 136 были привлечены к административной ответственности.

На воздушном транспорте ситуация несколько лучше, здесь были сняты с самолетов 177 человек, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. К ответственности привлечено также 136 человек.

- Встречаются мелкие хулиганства, несанкционированная торговля, курение в неположенных местах. Часто нарушают несовершеннолетние. Из 10 тысяч нарушителей 2 тысяч человек не достигли 18-летнего возраста, - прокомментировал ИА «НСН» генерал-лейтенант.

ИСТОЧНИК KP.RU