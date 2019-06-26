2019-06-26T14:45:52+03:00
Экономика

Официальный курс евро вырос до 71,38 рубля

Доллар стоит 62,80 рубля
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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По данным ЦБ, европейская валюта выросла на 14,93 копейки по сравнению со вчерашним показателемПо данным ЦБ, европейская валюта выросла на 14,93 копейки по сравнению со вчерашним показателемФото: REUTERS
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Центральный банк установил официальный курс доллара и евро на четверг, 27 июня. По данным ЦБ, европейская валюта выросла на 14,93 копейки по сравнению со вчерашним показателем и составила 71,38 рубля.

Доллар также укрепился по отношению к рублю. Его стоимость увеличилась на 28,54 копейки и достигла отметки в 62,80 рубля.

Исходя из этих данных, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) тоже увеличилась. По сравнению со средой она выросла на 22,42 копейки и составила 66,6 рубля.

Напомним, в среднем за этот год курс евро варьируется от 71 до 76 рублей. Доллар же колеблется от 62 до 66 рублей.

Причем, многие эксперты прогнозируют укрепление рубля по отношению к доллару и евро. Во-первых, начинается пик налоговых выплат. Чтобы выплатить налоги, экспортеры продают на бирже доллары, покупают рубли и отдают их в казну. Кроме того, в начале лета крупные компании выплачивают часть прибыли акционерам. В целом их платежи составляют 3,1 триллиона рублей. Эти и другие факторы предрекают продолжительное укрепление рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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