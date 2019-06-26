2019-06-26T14:55:45+03:00
Политика

Глава политической подгруппы ПАСЕ оценил проект резолюции по российской делегации

Тини Кокс отметил, что документ сбалансирован и честен
Марина ВЕНЦОВА
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Глава политической подгруппы ПАСЕ оценил проект резолюции по российской делегацииГлава политической подгруппы ПАСЕ оценил проект резолюции по российской делегацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава одной из политический групп Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс заявил, что проект резолюции по полномочиям российской делегации в ассамблее сбалансирован и честен. Он, по его словам, не содержит ограничений.

"[Проект] содержит много призывов, напоминание о прошлых документах", - сказал он, добавив, что доклад "сбалансирован и честен". По словам Кокса, проект резолюции содержит призывы к российской стороне, но не содержит ограничений.

"Нет ограничений российской делегации, но у нас впереди пленарное заседание, представлены поправки, это демократия", - уточнил он.

Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава сенаторской части делегации России в ПАСЕ Сергей Кисляк отметил, что призывы к РФ, которые содержатся в проекте резолюции о подтверждении полномочий российской делегации, являются лишь набором политических требований.

Напомним, сайт kp.ru писал, что ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает России путь для возвращения в организацию полноправным участником. В среду, 26 июня, после 16:30 по московскому времени должно состояться рассмотрение данного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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