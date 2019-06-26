Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет более 50 миллиардов долларов

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-26T15:10:32+03:00

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Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что портфель заказов компании составляет около 52 миллиардов долларов, заказчиками являются 68 стран.

"У нас портфель по подписанным контрактам, по которым поступают авансовые платежи, составляет около 52 миллиардов долларов США с 68 странами", - сказал Михеев в ходе форума "Армия-2019".

Ранее сайт kp.ru писал, что с 25 по 30 июня 2019 года в подмосковном парке «Патриот» вновь пройдет масштабный смотр новейших разработок российской оборонной промышленности - международный военно-технический форум «Армия-2019». Участие в форуме примут делегации из 130 стран мира и более 1 500 предприятий, которые представят почти 27 000 образцов военной продукции и технологий. В программе запланированы выставочная, научно-деловая и демонстрационная части, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

Кстати, на форму должен быть представлен новый управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна".

ИСТОЧНИК KP.RU