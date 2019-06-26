В Совфеде объяснили решение о приостановлении договора РСМД
В Совете Федерации прокомментировали решение верхней палаты российского парламента о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Сенатор Ольга Ковитиди назвала данное событие вынужденной мерой, которая стала ответом на враждебный шаг США.
Данное решение было принято 26 июня, депутаты проголосовали единогласно . Теперь документ поступит на подпись президенту, а на следующий день после того, как будет поставлена виза главы государства, вступи в силу.
- Запад поступает опрометчиво, развязывая новую гонку вооружения, которая никому не выгодна, - комментирует «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Текущая ситуация негативно отразится на мировой стабильности и приведет к тому, что многие начнут отходить от принципов международного права, в том числе в вопросах ядерного оружия.
Процедуру выхода из ДРСМД запустили в США. Вашингтон упрекнул Москву в невыполнении договоренностей, достигнутых в 1987 году.
В Кремле подчеркивают, что готовы к новым инициативам по контролю над вооружениями, но только в том случае, если они будут учитывать интересы всех сторон.
ИСТОЧНИК KP.RU