В Совфеде объяснили решение о приостановлении договора РСМД

СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-26T15:14:23+03:00

В Совфеде поддержали инициативу по выходу из РСМД Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В Совете Федерации прокомментировали решение верхней палаты российского парламента о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Сенатор Ольга Ковитиди назвала данное событие вынужденной мерой, которая стала ответом на враждебный шаг США.

Данное решение было принято 26 июня, депутаты проголосовали единогласно . Теперь документ поступит на подпись президенту, а на следующий день после того, как будет поставлена виза главы государства, вступи в силу.

- Запад поступает опрометчиво, развязывая новую гонку вооружения, которая никому не выгодна, - комментирует «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Текущая ситуация негативно отразится на мировой стабильности и приведет к тому, что многие начнут отходить от принципов международного права, в том числе в вопросах ядерного оружия.

Процедуру выхода из ДРСМД запустили в США. Вашингтон упрекнул Москву в невыполнении договоренностей, достигнутых в 1987 году.

В Кремле подчеркивают, что готовы к новым инициативам по контролю над вооружениями, но только в том случае, если они будут учитывать интересы всех сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU