Джордж Мартин считает, что «Чернобыль» получит «целый грузовик наград»
Автор книжного цикла «Песнь льда и пламени», по которому сняли «Игру престолов», Джордж Мартин в своем твиттере расхвалил сериал «Чернобыль» и предрек ему множество ТВ-премий. В своем посте писатель рассказал читателям, что посмотрел шоу и назвал его «страшным, захватывающим и душераздирающим».
«Если это шоу не получит целый грузовик наград на премии "Эмми", то в Голливуде нет справедливости», - заявил писатель.
Церемония вручения «Эмми» состоится 27 июля в Лос-Анджелесе. По значимости мероприятие можно сравнить с киношным «Оскаром».
Мини-сериал от HBO рассказывает о судьбе людей, так или иначе связанных с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Шоу за короткие сроки возглавило телевизионные рейтинги и стало поводом множества бурных дискуссий в СМИ. Некоторые отечественные критики заподозрили сериал в антисоветской пропаганде.
ИСТОЧНИК KP.RU