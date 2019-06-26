Джордж Мартин считает, что «Чернобыль» получит «целый грузовик наград»

СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-26T15:24:43+03:00

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Автор книжного цикла «Песнь льда и пламени», по которому сняли «Игру престолов», Джордж Мартин в своем твиттере расхвалил сериал «Чернобыль» и предрек ему множество ТВ-премий. В своем посте писатель рассказал читателям, что посмотрел шоу и назвал его «страшным, захватывающим и душераздирающим».

«Если это шоу не получит целый грузовик наград на премии "Эмми", то в Голливуде нет справедливости», - заявил писатель.

Церемония вручения «Эмми» состоится 27 июля в Лос-Анджелесе. По значимости мероприятие можно сравнить с киношным «Оскаром».

Мини-сериал от HBO рассказывает о судьбе людей, так или иначе связанных с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Шоу за короткие сроки возглавило телевизионные рейтинги и стало поводом множества бурных дискуссий в СМИ. Некоторые отечественные критики заподозрили сериал в антисоветской пропаганде.

ИСТОЧНИК KP.RU