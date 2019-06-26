С 2021 года в России введут цифровые полисы ОМС
Уже через два года россияне смогут пользоваться цифровыми полисами обязательного медицинского страхования (ОМС). А это значит, что больше не нужно будет хранить дома многочисленные бумажки, и искать их перед посещением врача.
Все данные полиса будут сохранены на смартфоне в электронном виде. Об этом рассказала председатель ФОМС Наталья Стадченко.
- Переход на такую форму документа позволит, в частности, оформлять полис новорожденным детям, не выходя из роддома. Уже в начале 2021 года россияне смогут пользоваться цифровым страховым полисом, - цитирует Стадченко "Российская газета".
Известно, что переход на электронные документы будет производиться в несколько этапов. Первый начался уже сейчас. Пользователи могут оформить временный электронный полис на портале Госуслуг. Однако пока эта функция доступна лишь в некоторых регионах. Полный переход на цифровые полисы произойдет только в 2021 году.
Причем, бумажные документы отменены не будут. Люди смогут сами решать, каким полисом им пользоваться.
ИСТОЧНИК KP.RU