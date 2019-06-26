Полицейские поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты

СЕГОДНЯ 15:57 2019-06-26T15:57:37+03:00

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В России снова заговорили о возвращении «курилок» в аэропортах. Начальник управления на транспорте МВД транспорте МВД по Центральному федеральному округу Олег Калинкин сообщил журналистам, что поддерживает эту идею.

- Федеральный закон гласит, что должны быть выделены места для лиц, которые курят, в том числе и на объектах транспорта. То, что воздушный транспорт отказался от этого, я думаю, неправильно. Мы прекрасно понимаем, что человеку сложно, аэропорты большие. Они должны быть где-то поблизости. Думаю, что это правильно, что в Шереметьево начали этим заниматься, - сообщил Олег Калинкин.

Напомним, что ранее Минтранс поддержал инициативу вернуть в аэропорты «курилки». В Госдуме тоже положительно к этому отнесли и даже поддержали законопроект. А вот в Минздраве выступил против, заявив, что проект не соответствует основным принципам охраны здоровья граждан от табачного дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU