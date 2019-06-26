Трамп назвал возможным достижение торгового соглашения с КНР

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-26T16:17:02+03:00

Об этом американский лидер заявил на встрече с главой Китая в Осаке

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Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным достижение торгового соглашения с КНР.

Об этом американский лидер рассказал на встрече с главой Китая в Осаке, сообщает Fox Business.

При этом президент США заявил о дальнейшей возможности сокращения экономического взаимодействия между Америкой и Китаем. На данный момент китайская сторона никак не отреагировала на заявления со стороны Трампа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале мае текущего года Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки. По словам американского лидера, Пекин решил отложить договоренности и попытаться пересмотреть торговую сделку, в надежде добиться более выгодных условий в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии в 2020 году Глава США пообещал ввести в отношении КНР тарифы на импорт.

ИСТОЧНИК KP.RU