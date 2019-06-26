Авиабилеты в Грузию из России подорожали на треть

СЕГОДНЯ 16:33 2019-06-26T16:33:03+03:00

Стоимость авиарейсов в города Грузии после введения запрета на перелеты между двумя странами подорожала на треть Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Средняя стоимость одного билета выросла с 7 тысяч до 9.5 тысяч рублей

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Стоимость авиарейсов в города Грузии после введения запрета на перелеты между двумя странами подорожала на треть, при этом спрос на билеты из российских городов сократился вдвое.

Об этом говорит исследование сервиса путешествий Tutu.ru, эксперты компании проанализировали поисковые запросы жителей России на прямые авиабилеты в Грузию после 21 июня, даты начала массовых акции протеста в Тбилиси, и сравнили их с ценами на пересадочные рейсы с 8 июня, когда запрет на перелеты вступит в силу.

"Как показал анализ поисковых запросов из всех российских городов на авиабилеты в Грузию после 21 июня, средняя цена самого дешевого прямого перелета с вылетом с 1 по 7 июля составляет 7 079 рублей, а пересадочного - 9 462 рублей. Таким образом, средний чек в Грузию вырос на треть (на 34%). Спрос на билеты, по предварительным данным, упал более чем в два раза", - передает Интерфакс статистику Tutu.ru.

21 июня Президент РФ Владимир Путин запретил осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. Решение принято в целях обеспечения национальной безопасности и защиты граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU