РПЦ предложила закрепить в законе право эмбрионов на жизнь

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-26T16:49:46+03:00

В РПЦ предлагают защитить право на жизнь эмбрионов Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

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В РПЦ предложили закрепить право эмбрионов на жизнь. Это поможет сократить число абортов. Соответствующий проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия» уже вынесен на общественное обсуждение.

Авторы инициативы предлагают запретить аборты и уравнять в правах эмбрионов и рожденных детей, гарантировав им право на жизнь и развитие.

В РПЦ настаивают, что нужно защитить права эмбриона на всех уровнях, чтобы институты общества обеспечивали и защищали эти права. Церковь выступает против абортов, они допустимы только в том случае, если существует угроза жизни матери, сообщает телеканал «360».

«Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с Церковью, но это общение обусловливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь», — говорится в проекте документа.

ИСТОЧНИК KP.RU