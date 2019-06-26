2019-06-26T16:49:46+03:00
Общество

РПЦ предложила закрепить в законе право эмбрионов на жизнь

Таким образом в церкви хотят повлиять на аборты
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В РПЦ предлагают защитить право на жизнь эмбрионовВ РПЦ предлагают защитить право на жизнь эмбрионовФото: Андрей ГРЕБНЕВ
Изменить размер текста:

В РПЦ предложили закрепить право эмбрионов на жизнь. Это поможет сократить число абортов. Соответствующий проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия» уже вынесен на общественное обсуждение.

Авторы инициативы предлагают запретить аборты и уравнять в правах эмбрионов и рожденных детей, гарантировав им право на жизнь и развитие.

В РПЦ настаивают, что нужно защитить права эмбриона на всех уровнях, чтобы институты общества обеспечивали и защищали эти права. Церковь выступает против абортов, они допустимы только в том случае, если существует угроза жизни матери, сообщает телеканал «360».

«Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с Церковью, но это общение обусловливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь», — говорится в проекте документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Авиабилеты в Грузию из России подорожали на треть
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Трамп заявил, что если США начнут войну с Ираном, она продлится недолго
Собянин рассказал, как изменится Ильинка после благоустройства
Google могут оштрафовать на 700 тысяч рублей за нарушение российского законодательства
Трамп назвал возможным достижение торгового соглашения с КНР
Полицейские поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты
Эксперты рассказали, стоит ли ждать в России запрета на электронные сигареты
На Крымском мосту зафиксировали рекорд превышения скорости
С 2021 года в России введут цифровые полисы ОМС
Суд арестовал акции экс-министра Михаила Абызова
Джордж Мартин считает, что «Чернобыль» получит «целый грузовик наград»
В Совфеде объяснили решение о приостановлении договора РСМД
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет более 50 миллиардов долларов
Глава политической подгруппы ПАСЕ оценил проект резолюции по российской делегации
Путин: Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало
Официальный курс евро вырос до 71,38 рубля
СМИ: пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель вызвали на допрос
В транспортной полиции назвали самые частые нарушения пассажиров
Совфед прокомментировал план США выделить Украине $4 млн
Роскомнадзор не собирается менять способы борьбы с пиратством в интернете
МВД возбудило семь уголовных дел против отравителя Мурата Сабанова
В Москве атмосферное давление может побить рекорд 63-летней давности
Слуцкий не набрал нужного числа голосов в ПАСЕ для избрания вице-спикером
Экс-губернатора Сахалина этапировали в колонию в Хабаровском крае
Строительство "Северного потока -2" может задержаться из-за Дании
Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве