РПЦ предложила закрепить в законе право эмбрионов на жизнь
В РПЦ предложили закрепить право эмбрионов на жизнь. Это поможет сократить число абортов. Соответствующий проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия» уже вынесен на общественное обсуждение.
Авторы инициативы предлагают запретить аборты и уравнять в правах эмбрионов и рожденных детей, гарантировав им право на жизнь и развитие.
В РПЦ настаивают, что нужно защитить права эмбриона на всех уровнях, чтобы институты общества обеспечивали и защищали эти права. Церковь выступает против абортов, они допустимы только в том случае, если существует угроза жизни матери, сообщает телеканал «360».
«Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с Церковью, но это общение обусловливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь», — говорится в проекте документа.
ИСТОЧНИК KP.RU