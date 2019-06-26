СЕГОДНЯ 17:10 2019-06-26T17:32:11+03:00

Россия и Япония подпишут ряд соглашений на G20 Фото: REUTERS

Помощник президента РФ заявил о встрече Путина и Абэ в Осаке

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Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что РФ и Япония планируют подписать ряд документов по итогам переговоров лидеров стран Владимира Путина и Синдзо Абэ в Осаке 29 июня.

Ушаков отметил, что в их числе будут и "очень интересные коммерческие соглашения".

- Они сейчас согласовываются, но будут некоторые интересные, в том числе весьма интересные коммерческие соглашения, - подтвердил помощник российского лидера.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ запланированы в рамках визита российского лидера на саммит G20. Саммит пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на саммите "большой двадцатки" в Осаке 28 июня. На саммите президент пообщается с Си Цзиньпином, Моди, Макроном, Меркель и Мэй.

ИСТОЧНИК KP.RU