2019-06-26T17:32:11+03:00
В мире

Россия и Япония подпишут ряд соглашений на G20

Помощник президента РФ заявил о встрече Путина и Абэ в Осаке
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Россия и Япония подпишут ряд соглашений на G20Россия и Япония подпишут ряд соглашений на G20Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что РФ и Япония планируют подписать ряд документов по итогам переговоров лидеров стран Владимира Путина и Синдзо Абэ в Осаке 29 июня.

Ушаков отметил, что в их числе будут и "очень интересные коммерческие соглашения".

- Они сейчас согласовываются, но будут некоторые интересные, в том числе весьма интересные коммерческие соглашения, - подтвердил помощник российского лидера.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ запланированы в рамках визита российского лидера на саммит G20. Саммит пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на саммите "большой двадцатки" в Осаке 28 июня. На саммите президент пообщается с Си Цзиньпином, Моди, Макроном, Меркель и Мэй.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД РФ ответил на ноту протеста США по Уилану
Жириновский предложил «убрать пешеходов с дороги»
Мужчина, которого подозревают в серии отравлений в Москве, частично признал вину в хищениях
В Чувашии продолжительность жизни населения превысила среднероссийский показатель
В Мексике мужчина открыл стрельбу возле школы
Полицейские планируют достичь нулевой смертности на дорогах к 2030 году
Совфед скептически отнесся к внедрению стандартов НАТО в ВСУ
Владимир Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму
В России могут ввести квоты на вредные выбросы
РПЦ предложила закрепить в законе право эмбрионов на жизнь
Авиабилеты в Грузию из России подорожали на треть
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Трамп заявил, что если США начнут войну с Ираном, она продлится недолго
Собянин рассказал, как изменится Ильинка после благоустройства
Google могут оштрафовать на 700 тысяч рублей за нарушение российского законодательства
Трамп назвал возможным достижение торгового соглашения с КНР
Полицейские поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты