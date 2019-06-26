Совфед скептически отнесся к внедрению стандартов НАТО в ВСУ
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс.
Реакция на заявление Владимира Зеленского президента Украины о том, что в 2020 году в стране должно начаться внедрение стандартов НАТО в Вооружённых силах Украины(ВСУ), вызвана сомнениями в готовности альянса инвестировать необходимый для этого объем ресурсов.
«Я думаю, что, скорее всего, ничего не получится. Никто не собирается принимать Украину в НАТО, а поведение украинских депутатов в ПАСЕ показывает, что Европа очень разочарована своим украинским проектом… Она вооружена советскими оружием, ракетами и танками. А перевооружение для страны, которая обременена долгами перед МВФ, — непосильная ноша», - передает RT комментарий Джабарова.
Ранее власти Украины неоднократно высказывались за необходимость включения страны в структуры НАТО Он подчеркивал, что эта работа не должна быть имитацией, а реальным реформированием Украинской армии.
ИСТОЧНИК KP.RU