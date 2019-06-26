В Мексике мужчина открыл стрельбу возле школы

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-26T17:36:58+03:00

В Мексике мужчина устроил стрельбу рядом со школой Фото: REUTERS

Два человека, в том числе один ребенок, погибли

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В Мехико мужчина открыл стрельбу возле школы. В итоге два человека погибли, один из которых ученик данного образовательного учреждения.

Все случилось в районе Несауалькойотль. Известно, что мужчина планировал расправиться с молодым человеком, который живет неподалеку от школы. Он подкараулил свою жертву и начал стрелять. В этот момент несколько детей заходили в школу, одна из пуль, которая предназначалась жертве, задела ребенка.

От полученных травм школьник скончался в больнице, сообщает сайт Свободная пресса.

Ранее на границе американского штата Техас и Мексики произошло ЧП. Пограничники нашли тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде. Все четверо умерли от обезвоживания.

ИСТОЧНИК KP.RU