В Мексике мужчина открыл стрельбу возле школы
В Мехико мужчина открыл стрельбу возле школы. В итоге два человека погибли, один из которых ученик данного образовательного учреждения.
Все случилось в районе Несауалькойотль. Известно, что мужчина планировал расправиться с молодым человеком, который живет неподалеку от школы. Он подкараулил свою жертву и начал стрелять. В этот момент несколько детей заходили в школу, одна из пуль, которая предназначалась жертве, задела ребенка.
От полученных травм школьник скончался в больнице, сообщает сайт Свободная пресса.
Ранее на границе американского штата Техас и Мексики произошло ЧП. Пограничники нашли тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде. Все четверо умерли от обезвоживания.
ИСТОЧНИК KP.RU