В Чувашии продолжительность жизни населения превысила среднероссийский показатель

СЕГОДНЯ 17:47 2019-06-26T17:47:41+03:00

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В Чувашии увеличилась продолжительность жизни: в среднем этот показатель составил 72, 95 года, что превышает среднероссийское значение. Уровень смертности населения трудоспособного возраста в республике с каждым годом снижается: с 2012 года он уменьшился на 17%. Об этом 26 июня на заседании Кабинета министров рассказал министр здравоохранения региона Владимир Викторов, представивший доклад «О состоянии здоровья населения Чувашской Республики в 2018 году».

- За предыдущие 6 лет продолжительность жизни населения выросла на 2,15 года, составив 72,95 года, - рассказал министр. - В 2018 году сохранена тенденция к снижению смертности населения. По сравнению с 2012 годом, то есть за время реализации «майского указа» Президента России, смертность снизилась на 5,3%.

Как отметил Владимир Викторов, продолжительность жизни в Чувашии увеличилась благодаря отлаженной работе системы здравоохранения и оказания медицинской помощи на всех этапах. В регионе постоянно внедряются новые формы оказания помощи — выездные бригады, телемедицина, цифровые технологии. Активно развивается медицина на селе: благодаря программе «Земский доктор» в сельские больницы удалось привлечь 426 врачей. В 2018 году из бюджетных и внебюджетных фондов на здравоохранение в Чувашии было выделено более 19,4 млрд рублей — на 20,5 % больше, чем в 2017-м.

- Благодаря финансированию успешно реализована Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и выполнены все социальные обязательства, - подчеркнул Владимир Викторов. - На одного жителя республики в 2018 году пришлось почти 14 208 рублей, и расходы по сравнению с 2017 годом возросли на 16,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU