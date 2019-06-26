МИД РФ ответил на ноту протеста США по Уилану
Российское ведомство напомнило о правах осужденных в Америке россиян
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Министерство иностранных дел России ответило на ноту протеста американского посольства по Полу Уилану. Ведомство поинтересовалось, как обстоят дела с обеспечением прав осужденных в США россиян.
- Расскажете, как обстоят дела с обеспечением прав арестованных и осужденных в США граждан России - Виктора Бута, Константина Ярошенко, Марии Бутиной, Богданы Осиповой и многих других? - заявили в МИД РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU