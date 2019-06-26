МВД России выдвинуло официальное обвинение олигарху Плахотнюку в создании наркосиндиката

СЕГОДНЯ 18:39 2019-06-26T18:39:29+03:00

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Следователи МВД заочно предъявили обвинение бывшему председателю демократической партии Республики Молдова Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу Константину Цуцу в создании наркосиндиката. Полицейские полагают, что они причастны не менее чем к 28 незаконным эпизодам поставки гашишного масла из Северной Африки в страны СНГ и Россию транзитом через Европу.

В пресс-службе ведомства уточнили, что создали преступное сообщество летом 2012 года. Основателем был Олег Прутяну. Позже к наркосиндикату присоединился и Плахотнюк, став одним из руководителей. По его указанию в группировку вступил спортсмен Константин Цуцу. Он курировал криминальную сферу в республике.

- Удалось выявить сложную схему противоправной деятельности многоуровневой законспирированной преступной организации на территории России и других стран, собрать доказательства, подтверждающие наличие преступных связей между соучастниками. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, – сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Олигарх несколько лет держал страну в страхе, приплачивав «вторую» зарплату чиновникам в конвертах. Президент Молдовы в эксклюзивном интервью спецкорру «КП» Дарье Аслановой подробно рассказал, как усилиями нескольких стран они вырезали эту «раковую опухоль».

ИСТОЧНИК KP.RU