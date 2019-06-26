В прокуратуре Франции назвали возможные причины пожара в Нотр-Даме

СЕГОДНЯ 18:56 2019-06-26T19:10:57+03:00

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Прокуратура Парижа заявила, что непотушенная сигарета или проблемы с электричеством рассмотрены в качестве возможных причин страшного пожара в соборе Парижской Богоматери.

Вместе с этим, исключается криминальная версия возгорания.

- Нет никаких данных, которые позволяли бы говорить в поддержку криминальной гипотезы, - подчеркнули в прокуратуре Парижа.

Таким образом, "неисправность электрической системы" или "плохо потушенная сигарета" могли стать причиной пожара, отметили во французском ведомстве, сообщает радиостанция France info.

При этом прокуратура Парижа отметила, что точные причины возгорания в ходе предварительного расследования пока не установлены. Должны быть проведены более глубокие исследования, опирающиеся на профессиональную экспертную работу.

Напомним, страшный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля текущего года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в соборе Парижской Богоматери прошла первая месса после пожара. Богослужение состоялось в часовне Нотр-Дама, не тронутой огнем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714926" frameborder="0"></iframe> В соборе Парижской Богоматери прошла первая месса после пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU